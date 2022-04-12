В Хмельницькій області росія вдарила ракетою по об'єкту інфраструктури [ Редагувати ]
Російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту Хмельницької області. Про це заявив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Внаслідок чого сталася пожежа, жертв немає.
Вночі ворог ракетним ударом атакував інфраструктурний об'єкт на території Хмельницької області. В результаті удару була пожежа, яку вже ліквідовано. Жертв нема. Не ігноруйте сигнал тривоги! Використовуйте укриття!
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