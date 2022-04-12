"Переговори проходять вкрай важко": у Зеленського розповіли про перемовини з росією [ Редагувати ]
Переговори з росією про припинення вогню тривають, однак проходять надзвичайно складно. Про це в коментарі "Українській правді" заявив член української переговорної групи Михайло Подоляк.
Якщо коротко. Переговори проходять вкрай важко. Онлайн в робочих підгрупах. Але проходять. Зрозуміло, що емоційний фон сьогодні в переговорному процесі тяжкий.
Зрозуміло, що українська делегація працює виключно в рамках, які є проукраїнськими та прозорими. Зрозуміло також, що російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічно тиснути на переговорний процес, в тому числі за рахунок певних публічних заяв.
12 квітня президент росії володимир путін заявив, що після зустрічі у Стамбулі та звірств росіян у Бучі переговори з Україною зайшли у глухий кут.
Нагадаємо, що член української переговорної групи Давід Арахамія заявив, що на переговорах "території ми не можемо віддавати і визнавати".
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