Аргентина та Чилі призупинили постачання до росії літієвої руди, яка використовується для виробництва літій-іонних акумуляторів. Про це повідомив заступник директора департаменту металургії та матеріалів Мінпромторгу РФ Владислав Демидов на круглому столі в Раді федерації.

Щодо літія проблема взагалі вже гігантська, тому що у випадку, якщо буде відмова в постачанні сировини з Болівії, так само як Чилі та Аргентина не поставлятимуть нам сировину, то, на жаль, літієвої сировини нам брати немає де.

Тепер цю сировину росія може отримувати лише з Болівії, оскільки в РФ власного видобутку літієвої руди немає.

У разі відмови в постачанні сировини з Болівії у росії почнуться проблеми з забезпеченням власних потреб у літій-іонних акумуляторах.