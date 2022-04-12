Аргентина та Чилі припинили постачання до росії літієвої руди [ Редагувати ]
Аргентина та Чилі призупинили постачання до росії літієвої руди, яка використовується для виробництва літій-іонних акумуляторів. Про це повідомив заступник директора департаменту металургії та матеріалів Мінпромторгу РФ Владислав Демидов на круглому столі в Раді федерації.
Щодо літія проблема взагалі вже гігантська, тому що у випадку, якщо буде відмова в постачанні сировини з Болівії, так само як Чилі та Аргентина не поставлятимуть нам сировину, то, на жаль, літієвої сировини нам брати немає де.
Тепер цю сировину росія може отримувати лише з Болівії, оскільки в РФ власного видобутку літієвої руди немає.
У разі відмови в постачанні сировини з Болівії у росії почнуться проблеми з забезпеченням власних потреб у літій-іонних акумуляторах.
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