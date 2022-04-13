Київське "Динамо" здобуло перемогу у першому матчі масштабного закордонного турне "Матч за Мир! Зупинимо війну!"

На стадіоні у Варшаві підопічні Мірчі Луческу з рахунком 3:1 обіграли польську "Легію".

Голи: Стржалек (54) - Буяльський (3), Бєсєдін (57, 70).

Це був перший поєдинок з серії благодійних заходів, мета яких - збір коштів на підтримку України. Всі виручені від продажу квитків гроші, а також донати, які надходили впродовж телевізійної трансляції, будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, що виникли через повномасштабне вторгнення росії до України.