Київське "Динамо" здобуло першу перемогу після початку війни (відео) [ Редагувати ]
Київське "Динамо" здобуло перемогу у першому матчі масштабного закордонного турне "Матч за Мир! Зупинимо війну!"
На стадіоні у Варшаві підопічні Мірчі Луческу з рахунком 3:1 обіграли польську "Легію".
Голи: Стржалек (54) - Буяльський (3), Бєсєдін (57, 70).
Це був перший поєдинок з серії благодійних заходів, мета яких - збір коштів на підтримку України. Всі виручені від продажу квитків гроші, а також донати, які надходили впродовж телевізійної трансляції, будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, що виникли через повномасштабне вторгнення росії до України.
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