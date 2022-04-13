Німеччина надасть "літаючий шпиталь" для транспортування поранених українців (фото) [ Редагувати ]
Бундесвер надасть свій "літаючий шпиталь" для транспортування поранених українців. Ввечері 12 квітня медичний Airbus A310 вилетів з аеропорту Кельн до польського Жешува.
Всередині літака може розміститися максимально 56 поранених. Є 6 модулів для інтенсивної терапії плюс 38 місць для людей із менш серйозними травмами.
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