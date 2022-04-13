Президент України Володимир Зеленський закликав Естонію при затвердженні нового санкційного пакету проти рф захищати на рівні ЄС необхідність повного блокування російських банків.

Усіх, а не лише частини. Закликаю нарешті внести нафту в санкційний пакет. Потрібне ембарго на рівні всього ЄС! Також запрошую вашу державу, ваших фахівців приєднатися до роботи спільної групи, яка створена для розслідування воєнних злочинів російської армії на території України.

"Технічна й експертна підтримка є незамінною зараз, коли кількість воєнних злочинів сягає вже десятків тисяч. Це розстріли мирних людей, катування, зґвалтування, підрив лікарень, бомбардування пологових будинків, спалення складів із їжею, артилерійські обстріли укриттів, у яких ховаються діти...", - додав він.