У Рівненській області попередили про вибухи: відновлять роботи у кар'єрах [ Редагувати ]
У Рівненській області рада оборони надала ще 6 дозволів на проведення вибухових робіт у кар’єрах. Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Зокрема, із заявами на відновлення вибухових робіт звернулися:
- ДП "Камене-дробильний завод "ВІТА" приватного підприємства "СОРІС";
- ТОВ "Селищанський гранітний кар’єр";
- ТОВ "Балашівський граніт";
- ТОВ "Вирівський кар'єр";
- ДП "Регіон - Інвест";
- ТОВ "Клесівський кар’єр нерудних копалин "Технобуд".
Друзі, хто мешкає у населених пунктах по сусідству із цими кар’єрами – не лякайтеся, коли почуєте вибухи. Економіка сьогодні повинна працювати на ЗСУ. Для цього робимо все можливе й неможливе.
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