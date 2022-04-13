путін не має наміру зупинятися в Україні - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: Офис президента Украины
Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн Заходу - він заявив, що лідер фашистської росії володимир путін не зупиниться на нашій країні та йтиме далі.
Звернення опублікувала прес-служба Офісу президента України у Telegram.
Очільник держави зазначив, що росія не має наміру зупинятися в Україні - путінські пропагандисти відкрито заявляють, що Європа є "наступною логічною метою" після України.
"Або Захід допоможе Україні зупинити путіна зараз, або путін продовжить розширювати свою російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок та дітей. Він уже зробив це у Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України", - заявив Зеленський.
Президент України звернувся до громадян країн світу з проханням допомогти донести до їхніх урядів, адміністрацій президентів, керівників їхніх країн інформацію про реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну. Насамперед йдеться про зброю.
по темі
В середу, 13 квітня, президент України звернувся до всесвітньої спільноти з проханням забезпечити Україну необхідною зброєю
Президент України Володимир Зеленський закликав Естонію при затвердженні нового санкційного пакету проти рф захищати на рівні ЄС необхідність повного блокування російських банків
Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти примусово вивезли до росії понад 500 тисяч громадян України
Президент Володимир Зеленський закликав країни Європи перестати спонсорувати війну та депортацію, що вчиняє росія
Президент України Володимир Зеленський запропонував Москві обміняти Віктора Медведчука на наших хлопців і дівчат у російському полоні. Про це глава держави сказав у традиційному вечірньому відео зверненні