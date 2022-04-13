Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн Заходу - він заявив, що лідер фашистської росії володимир путін не зупиниться на нашій країні та йтиме далі.

Звернення опублікувала прес-служба Офісу президента України у Telegram.

Очільник держави зазначив, що росія не має наміру зупинятися в Україні - путінські пропагандисти відкрито заявляють, що Європа є "наступною логічною метою" після України.



"Або Захід допоможе Україні зупинити путіна зараз, або путін продовжить розширювати свою російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок та дітей. Він уже зробив це у Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України", - заявив Зеленський.

Президент України звернувся до громадян країн світу з проханням допомогти донести до їхніх урядів, адміністрацій президентів, керівників їхніх країн інформацію про реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну. Насамперед йдеться про зброю.