Байден оголосив про нову допомогу Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден у телефонній розмові повідомив своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть Україні додаткову військову допомогу на 800 млн доларів. У тому числі бронетехніку і вертольоти.
Про це повідомляє Білий дом.
"Моя адміністрація санкціонує надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки на 800 млн доларів", - цитує пресслужба Байдена.
За його словами, новий пакет військової допомоги буде містити в собі багато з уже наданих США високоефективних систем озброєнь, а також нові можливості, адаптовані до більш широкого наступу, який Росія може почати на сході України.
Серед нових можливостей в Білому домі відзначили артилерійські системи і снаряди до них, а також бронетранспортери. Байден також схвалив передачу Україні додаткових вертольотів.
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