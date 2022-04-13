Президент США Джо Байден у телефонній розмові повідомив своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть Україні додаткову військову допомогу на 800 млн доларів. У тому числі бронетехніку і вертольоти.

Про це повідомляє Білий дом.

"Моя адміністрація санкціонує надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки на 800 млн доларів", - цитує пресслужба Байдена.

За його словами, новий пакет військової допомоги буде містити в собі багато з уже наданих США високоефективних систем озброєнь, а також нові можливості, адаптовані до більш широкого наступу, який Росія може почати на сході України.

Серед нових можливостей в Білому домі відзначили артилерійські системи і снаряди до них, а також бронетранспортери. Байден також схвалив передачу Україні додаткових вертольотів.