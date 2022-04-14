Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо охарактеризував дії рф під час вторгнення в Україну та її способи ведення війни терміном "геноцид".

Про це повідомляє NDTV.

Глава канадського уряду зазначив, що геноцид - правильний опис російських атак в Україні, повторивши раніше висловлене президентом США Джо Байденом звинувачення.

"Я думаю, що це абсолютно правильно, що все більше і більше людей говорять і використовують слово геноцид з точки зору того, що робить росія, те, що зробив володимир путін", - сказав Трюдо журналістам у Квебеку.

Така заява робить його одним з перших світових лідерів, який використав подібний термін щодо російської агресії.

"Ми бачили це бажання атакувати мирних жителів, використовувати сексуальне насильство як зброю для війни. Це абсолютно неприйнятно", - наголосив прем'єр.

Трюдо також додав, що Канада була однією з перших країн, які ініціювали процес у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, щоб змусити керівника кремля понести відповідальність за його військові злочини