Трюдо назвав агресію росії проти України геноцидом [ Редагувати ]
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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо охарактеризував дії рф під час вторгнення в Україну та її способи ведення війни терміном "геноцид".
Про це повідомляє NDTV.
Глава канадського уряду зазначив, що геноцид - правильний опис російських атак в Україні, повторивши раніше висловлене президентом США Джо Байденом звинувачення.
"Я думаю, що це абсолютно правильно, що все більше і більше людей говорять і використовують слово геноцид з точки зору того, що робить росія, те, що зробив володимир путін", - сказав Трюдо журналістам у Квебеку.
Така заява робить його одним з перших світових лідерів, який використав подібний термін щодо російської агресії.
"Ми бачили це бажання атакувати мирних жителів, використовувати сексуальне насильство як зброю для війни. Це абсолютно неприйнятно", - наголосив прем'єр.
Трюдо також додав, що Канада була однією з перших країн, які ініціювали процес у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, щоб змусити керівника кремля понести відповідальність за його військові злочини
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