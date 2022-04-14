"Припиніть годувати російську військову машину": Зеленський просить про допомогу [ Редагувати ]
У серед, 14 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що 50 днів український народ героїчно чинить спротив.
50 днів нас цинічно намагаються знищити. 50 днів український народ героїчно чинить спротив. Ми не боїмося нічого, бо знаємо, за що боремося. У нас достатньо сміливості покінчити зі злом.
"Припиніть годувати російську військову машину. Допоможіть Україні зі зброєю. Тоді мир та добро переможуть значно швидше", - сказав він.
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