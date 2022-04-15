Затоплення крейсера "Москва": Зеленський прокоментував ситуацію і погрози кремля [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський не підтвердив причетність військових ЗСУ до потоплення російського флагманського корабля, крейсера, "Москва". Про це заявив Зеленський в інтерв'ю BBC.
Я думаю тільки про те, що відбувається з нашими військами. Мене хвилює, що відбувається з нашою армією і з нашими Збройними силами України, тому що вони захищають нашу країну.
Він також зазначив, що його не цікавить, що відбувається в російській армії, яка напала на Україну і блокує Чорне море.
Якщо вона (армія рф, - ред.) зменшиться, то це непогано.
Президент також прокоментував погрози Києву, які надійшли від кремля після "інцидентів" в Бєлгороді. Зеленський підкреслив, що Україна серйозно ставиться до погроз, оскільки вони пов'язані із загибеллю українців.
Ми не боїмося жодної з загроз російської федерації при цьому. Ми повинні відповідати на всі загрозливі нам кроки російської федерації.
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