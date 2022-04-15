У Херсонській області провели черговий обмін полоненими, під час якого вдалося повернути п'ятьох українських військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".

Натомість Україна передали росії чотирьох її військових.

Здійсненню такого обміну передували непрості переговори з російською стороною.

Після напружених перемовин, вдалось досягнути домовленостей з обміну полоненими в районі селища Пасад-Покровське, де 4 полонених російських військових було обміняно на 5 наших.

Також в ОК "Південь" розповіли, що за поточну добу на південних рубежах оборони наші бійці завдали рашистам суттєвих втрат: були знищені 39 окупантів і 4 одиниці техніки (бойові броньовані машини і БПЛА).