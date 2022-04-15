Росія сама обстріляла селище у Брянській області: СБУ отримала докази [ Редагувати ]
Росія сама обстріляла селище Клімово у Брянській області, хоча і звинуватила у цьому Україну. Про це повідомляє Служба безпеки України
Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які є у розпорядженні СБУ.
"Це наші херачать", - пояснює своїй дружині російський загарбник, який зараз знаходиться у Донецькій області, і отримав цю інформацію від свого командира.
На запитання жінки "навіщо так робити?" відповідає: "Так треба. Так роблять у тому, щоб типу хохли провокують. І ось тому влучають".
Така ж х*рня була і в чеченську війну. Квартири підривали в москві, на кшталт що це терористи. Насправді це ФСБшники. Просто зараз вони (Україна, – ред.) ніяк не могли дострілювати з такої відстані до Климового”.
Окупант додає, що планує написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.
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