Окупанти б'ють по Чернігівщині з мінометів [ Редагувати ]
У Чернігівській області російські військові обстріляли з мінометів місцевість, прилеглу до державного кордону України. Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Сьогодні о 08:25 та о 09:00 з території рф зафіксовано мінометний обстріл місцевості, прилеглої до державного кордону України в районі населеного пункту Сеньківка.
Зазначається, що з ворожої території здійснено 13 пострілів.
Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає.
Дані уточнюються. Над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник.
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