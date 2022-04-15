У росії пригрозили Швеції та Фінляндії "наслідками" за вступ до НАТО [ Редагувати ]
Представник Міністерства закордонних справ рф Марія Захарова заявила, що вступ Швеції і Фінляндії в НАТО може призвести до негативних наслідків. Зокрема, до нестабільності на півночі Європи.
"Навіщо нашим фінляндським і шведським сусідам по Балтійському регіону перетворюватися на новий рубіж протистояння блоку НАТО з росією - неясно. Негативні наслідки для миру і стабільності на півночі Європи очевидні", - заявила вона.
Захарова додала, що вибір - за владою Швеції і Фінляндії, але країни "повинні розуміти і наслідки такого кроку для двосторонніх відносин і в цілому європейської архітектури безпеки".
Також представниця МЗС росії впевнена, що членство Швеції і Фінляндії в НАТО не зміцнюватиме міжнародний престиж країн, навпаки вони навіть стануть "натовською передовою" і "відмовляться від частини суверенітету при виробленні рішень у сфері оборони і зовнішній політиці".
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