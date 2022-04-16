Українські посадовці вважають, що на війні з росією загинуло від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

Зеленський додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і що "важко сказати, скільки з них виживе".

Востаннє глава держави називав втрати серед військових ЗСУ 12 березня - майже 1300 загиблих.

Нагадаємо, втрати Росії за даними Генштабу становлять близько 20 тисяч військових.