У суботу, 16 квітня, лівий берег Києва піддався обстрілу. В результаті події загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко у телемарафоні.

"Попри те, що наші системи ППО працюють, вибухи були в Дарницькому районі столиці. Один загиблий, кілька людей зараз госпіталізовані. Медики борються за їх життя", - заявив він.

Більше подробиць про ранковий інцидент Кличко не повідомив.

Нагадаємо, у ніч з 14 на 15 квітня в Києві прогриміло кілька потужних вибухів. Внаслідок цього частина Київської області була знеструмлена.