Мер Лозової закликав жителів терміново евакуюватися з міста [ Редагувати ]
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Мер міста Лозова (Харківська область) закликав мешканців терміново виїхати. Для евакуації пропонується поїзд, який о 17:30 відправляється з міста до Хмельницького.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Лозової Сергія Зеленського у Facebook.
"Увага Лозівчани! Прошу терміново від‘їхати поїзд Лозова-Хмельницький в 17:30", - написав він.
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