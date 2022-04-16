У Харківській області російські окупанти у співпраці з місцевими колаборантами організували примусову депортацію з міста Ізюм понад 50 містян.

Про це повідомляє начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максима Стрельника.

За його словами, люди відмовлялися добровільно виїжджати навіть за повної інформаційної ізоляції та дезінформації з боку окупантів щодо "падіння" Києва та Харкова.

Зазначається, що автобуси з людьми перетнули кордон в пункті пропуску "Чугунівка" і далі рушили в невідомому напрямку.

Окрім того, родичів громадян, які стали жертвами випадків насильницького вивезення з Ізюма до рф, просять негайно повідомляти про це поліції.

Також тим, хто виходить на зв'язок, рекомендують уникати контактів з озброєними людьми, не повідомляти персональну інформацію про себе або членів своєї сім'ї, не підписувати жодних документів і не давати нікому свої паспорти.

За словами Стрельника, з окупованого Ізюма вже давно надходили свідчення, що російські окупанти разом з місцевими колаборантами дезінформують людей, які перебувають в повній інформаційній ізоляції. Вони розповсюджували різноманітні неправдиві дані про ситуацію в країні та місті.

"Без сумніву, це є злочином проти людяності, і всі його організатори і виконавці повинні бути покарані якнайсуворіше, відповідно до законів воєнного часу", - написав Стрельник.