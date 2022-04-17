Окупанти обстріляли житловий сектор у Кремінній [ Редагувати ]
В неділю вранці, 17 квітня, окупанти здійснили артилерійський обстріл Кремінної. В результаті поранено одну людину.
Про це повідомляється в Facebook Луганської обласної військової адміністрації.
17 квітня вранці російська армія вдарила по Кремінній артилерією. Є щонайменше один поранений. Він вже доставлений в лікарню. Він отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Збиток у житловому фонді встановлюється.
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