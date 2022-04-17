По Броварах нанесли ракетний удар [ Редагувати ]
Бровари / Фото: Вікіпедія
В неділю вранці, 17 квітня, по Броварах нанесли ракетний удар. Про це повідомив міський голова.
Окупанти влучили в інфраструктурні об'єкти
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