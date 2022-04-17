Окупанти обстріляли Гуляйполе під Запоріжжям [ Редагувати ]
Окупанти обстріляли м. Гуляйполе Запорізької області з важкої артилерії. Є постраждалий, п'ять будинків розбиті, деякі з них - повністю. Про це повідомляє пресслужбу Нацполіції.
16 квітня, окупанти здійснили обстріл з важкої артилерії по домівках місцевих мешканців Гуляйполя. Внаслідок обстрілу снарядами влучено у п’ять приватних будинків. В результаті - частина з них розбиті повністю, інші - мають пошкодження різного ступеню.
Наразі встановлено інформацію щодо одного травмованого чоловіка похилого віку.
За фактом воєнного злочину слідчим за процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".
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