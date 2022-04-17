Російські окупаційні війська за минулу добу 23 рази обстріляли житлові райони Харкова та завдали один ракетний удар. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов під час відеозвернення.

Внаслідок чого 31 людина поранена, ще троє загинули.

За минулу добу російські окупаційні війська нанесли 23 артилерійських, мінометних, РСЗВ-обстрілів по районах Північної Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру міста, ХТЗ, Дергачах. Та 1 ракетний удар.

Він наголосив, зараз у місті в посиленому режимі працюють медики екстреної допомоги, лікарі та рятувальники.

На жаль, при розмінуванні російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися 3 саперів, 4 отримали поранення. Загалом за добу внаслідок обстрілів росіян поранені 31 особа, з них - 4 дітей. Загинули - 3 цивільних.

Він підкреслив, що ворог не може підступитися до Харкова, адже ЗСУ тримають міцно позиції й по деяких напрямках просуваються вперед.