У Харківській області десантники розбили колону окупантів [ Редагувати ]
У Харківській області десантники ЗСУ завдали потужного удару по колоні окупантів.
Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби України.
"На Харківському напрямку воїни десантно-штурмових військ завдали потужні удари по противнику та знищили 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки (БМП та БТР), а також колону підрозділів морської піхоти окупантів", - йдеться в повідомленні.
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