російські загарбники обстрілюють Одеську область з окупованого Криму [ Редагувати ]
Військово-морські сили України тримають оборону Одеської області - російські кораблі відігнали від узбережжя.
Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил України.
За інформацією військових, днями командувач ВМС віце-адмірал Олексій Неїжпапа відвідав оборонні позиції Одеської області. Крім перевірки організації бойової служби та посилення інфраструктурних об'єктів, він поспілкувався з морськими піхотинцями на постах та обговорив ситуацію у регіоні із керівним складом.
На думку віце-адмірала, ситуація на підступах до Одеської області перебуває під повним контролем Збройних Сил України. Окремо він відзначив роль, яку національний флот відіграв у підготовці позицій для зустрічі ворога - завдяки цьому наші захисники готові наносити нищівні удари по загарбникам.
Також у пресслужбі зазначили, що раніше окупанти намагались десантуватися на узбережжя Одеської області та підходили кораблями для нанесення ракетних ударів. Проте їх відігнали українські артилеристи, при цьому вразивши дві морські цілі - фрегат Адмірал Ессен та флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва.
Військові повідомили, що вороги не полишають спроб обстрілювати Одеську область із суходолу, пускаючи ракети з території окупованого Криму. Але ці снаряди успішно збивають сили протиповітряної оборони.
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