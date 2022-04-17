Військово-морські сили України тримають оборону Одеської області - російські кораблі відігнали від узбережжя.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил України.

За інформацією військових, днями командувач ВМС віце-адмірал Олексій Неїжпапа відвідав оборонні позиції Одеської області. Крім перевірки організації бойової служби та посилення інфраструктурних об'єктів, він поспілкувався з морськими піхотинцями на постах та обговорив ситуацію у регіоні із керівним складом.

На думку віце-адмірала, ситуація на підступах до Одеської області перебуває під повним контролем Збройних Сил України. Окремо він відзначив роль, яку національний флот відіграв у підготовці позицій для зустрічі ворога - завдяки цьому наші захисники готові наносити нищівні удари по загарбникам.

Також у пресслужбі зазначили, що раніше окупанти намагались десантуватися на узбережжя Одеської області та підходили кораблями для нанесення ракетних ударів. Проте їх відігнали українські артилеристи, при цьому вразивши дві морські цілі - фрегат Адмірал Ессен та флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва.

Військові повідомили, що вороги не полишають спроб обстрілювати Одеську область із суходолу, пускаючи ракети з території окупованого Криму. Але ці снаряди успішно збивають сили протиповітряної оборони.