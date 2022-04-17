Ракетний удар по Броварах: частину міста знеструмлено [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Броварах (Київська область) знеструмлено частину міста. За попередніми даними, постраждалих немає.
Про це повідомляє у Facebook мер Броварів Ігор Сапожка.
За його словами, поки не можна розголошувати подробиці про наслідки ракетного удару. Але в результаті знеструмлено наступні вулиці:
- Броварської Сотні
- Володимира Великого
- Гагаріна
- Героїв Небесної Сотні
- Київська
- Короленка
- Марії Лагунової
- бульвар Незалежності
- Олімпійська
- Поповича
- Сергія Москаленка
- Симона Петлюри
- Симоненка
- Шевченка
"Ситуація поступово налагоджується, проводимо аварійні перемикання, щоб забезпечити електропостачання по всьому місту. Також виправляємо ситуацію щодо водопостачання та водовідведення, що теж вимагає певного часу. У місті працюють всі бювети. За попередніми даними обійшлося без жертв і постраждалих", - зазначив Сапожко.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по Броварах і пошкодили кілька об'єктів місцевої інфраструктури.
по темі
В неділю вранці, 17 квітня, по Броварах нанесли ракетний удар
Ще один населений пункт у Київській області - Велика Димерка у Броварському районі - залишили російські війська. Населений пункт перейшов під контроль українських сил
Російські окупанти залишили весь Броварський район Київської області. Про це заявив мер Броварів Ігор Сапожко
Дві колони російських окупантів, які раніше нависали над Броварами Київської області та базувалися в районі Нової та Старої Басані, почали рухатися в бік російського кордону. Про це повідомив речник глави МВС України Антон Геращенко
Доступ в болгарські морські і річкові порти для всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, заборонений з 16 квітня