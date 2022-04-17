Окупанти знову обстріляли Харків: багато загиблих [ Редагувати ]
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17 квітня російські війська знову обстріляли центр Харкова. У результаті чого загинули п’ятеро людей.
"П’ятеро людей загинули, 13 поранені внаслідок обстрілу центральної частини Харкова - це попередні дані на 15:00", - повідомляє "Суспільне" з посиланням на Департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації.
В місцях обстрілів працюють рятувальники.
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