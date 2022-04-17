Українець Родіон Сітдіков виборов "золото" у штовханні ядра у перший день змагань "Ігри нескорених" (Invictus Games), які проходять у Гаазі (Нідерланди). Результат Сітдікова - 9 метрів 46 сантиметрів.

На "золото" українця відреагував президент Володимир Зеленський.

Перша перемога України на Invictus Games у Гаазі. Роман Сітдіков завоював "золото“ у штовханні ядра у перший день змагань. Пишаємося безмірно. Українці справді непереможні.

Родіон Сітдіков із золотою медаллю

Одразу двоє українців піднялися на п'єдестал пошани в Гаазі за підсумками змагань зі стрибків у довжину. Артем Лукашук із результатом 5,20 м став віцечемпіоном Ігор, а Іван Герецун (5,10 м) - бронзовим призером.

Срібло і бронзу в перший змагальний день Invictus Games The Hague 2020 Україні принесли українці Артем Лукашук і Іван Герецун у стрибках в довжину. Результат Артема - 5,20, а Івана - 5,10 м.

Артем Лукашук та Іван Герецун із медалями "Ігор нескорених"

"Ігри нескорених" (Invictus Games) започаткували в 2014 році з ініціативи британського принца Гаррі. У них беруть участь військовослужбовці, які отримали поранення та інвалідність на полі бою.

Українські атлети втретє беруть участь у "Іграх нескорених". На змаганнях у Сіднеї-2018 наші спортсмени здобули 22 медалі (7 золотих, 12 срібних та 3 бронзові нагороди).