Окупанти ракетами вдарили по Дніпропетровській області. В результаті було зруйновано залізничну інфраструктуру в Павлоградському районі. Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Дніпропетровської ОВА Валентини Резніченко.

Тим часом у Синельниківському двоє людей постраждали.

Двоє постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об’єкт. Вогонь рятувальники приборкали.

При цьому, за його словами, в Павлоградському районі людей не зачепило, але зруйнувало залізничну інфраструктуру.