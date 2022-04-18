Ракетні удари по Дніпропетровській області: є постраждалі [ Редагувати ]
Окупанти ракетами вдарили по Дніпропетровській області. В результаті було зруйновано залізничну інфраструктуру в Павлоградському районі. Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Дніпропетровської ОВА Валентини Резніченко.
Тим часом у Синельниківському двоє людей постраждали.
Двоє постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об’єкт. Вогонь рятувальники приборкали.
При цьому, за його словами, в Павлоградському районі людей не зачепило, але зруйнувало залізничну інфраструктуру.
по темі
Жертвами війни росії проти України стали вже 205 дітей
В понеділок, 18 квітня, ціни на нафту піднялися майже до тритижневого максимуму
В неділю, 17 квітня, у Харкові в результаті ворожого обстрілу загинули щонайменше п'ятеро людей
Окупанти продовжують обстрілювати Луганську область, в результаті чого загорілися не менше 15 житлових будинків
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що міська влада і комунальники передбачали загрозу порушення водопостачання з Дніпра, тому готували альтернативні джерела