В Офісі президента України повідомили про наслідки ранкового обстрілу Львова. Там заявляють про пошкодження цивільної інфраструктури. Про це в Twitter повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Відразу п'ять потужних ракетних ударів по цивільній інфраструктурі старовинного європейського Львова. Росіяни продовжують варварськи атакувати з повітря українські міста, цинічно на весь світ заявляючи про своє "право"... вбивати українців.

За уточненням голови ОДА Максима Козицького, сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари:

три – по об‘єкті військової інфраструктури,

один – по шиномонтажу.

Є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про шістьох загиблих та вісьмох постраждалих, зокрема одну дитину.