Ракетний обстріл Львова: у президента повідомили про наслідки [ Редагувати ]
В Офісі президента України повідомили про наслідки ранкового обстрілу Львова. Там заявляють про пошкодження цивільної інфраструктури. Про це в Twitter повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Відразу п'ять потужних ракетних ударів по цивільній інфраструктурі старовинного європейського Львова. Росіяни продовжують варварськи атакувати з повітря українські міста, цинічно на весь світ заявляючи про своє "право"... вбивати українців.
За уточненням голови ОДА Максима Козицького, сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари:
- три – по об‘єкті військової інфраструктури,
- один – по шиномонтажу.
Є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про шістьох загиблих та вісьмох постраждалих, зокрема одну дитину.
по темі
Мер Львова Садовий підтвердив, що одна з ракет потрапила до цивільного об'єкту
Через ракетні удари у Львові можливі затримки потягів
Російська армія увійшла до Кремінної Луганської області.
Внаслідок ракетних ударів по Дніпропетровській області було зруйновано залізничну інфраструктуру
Жертвами війни росії проти України стали вже 205 дітей