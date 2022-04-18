В Ірпені окупанти вбили 269 мирних мешканців - МВС [ Редагувати ]
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Перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Сергій Пантелеєв підсумував оперативно-слідчі дії, проведені в звільненому Ірпені.
Поліцейські зафіксували вбивство 269 мирних мешканців міста російськими окупантами. Правоохоронці завершили документування воєнних злочинів в Ірпені.
"Поліцейські вже закінчили оперативно-слідчі дії в місті: оглянули житлові квартали, помешкання громадян, магазини та інші місця, в яких певний час дислокувались, ночували та вчиняли мародерства військовослужбовці Збройних сил РФ. Вони встановили сім місць розстрілу людей", – заявив Пантелеєв.
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