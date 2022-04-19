"Ще на 30 днів": з'явився текст проекту закону про продовження воєнного стану в Україні [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити воєнний стан в країні на 30 днів. Це випливає з тексту указу глави держави.
Про це повідомляє народний депутат фракції "Голос" Ярослав Залізняк.
В опублікованому уривку Указу президента йдеться, що воєнний стан в Україні може бути продовжений з 25 квітня на 30 днів. Таким чином, воно діятиме до 25 травня поточного року.
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