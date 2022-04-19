Російські окупанти вкотре обстріляли Харків – серед мирних жителів є жертви.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Рашисти продовжують обстрілювати житлові квартали Харкова, зокрема у Київському та Індустріальному районах міста. Вони використовують РСЗВ, які здатні бити з відривом від 35 до 40 кілометрів.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів 3 особи загинули, ще 16 отримали поранення. Під обстрілами опинилися Чугуївський та Дергачівський райони Харківської області.

"Інтенсивність обстрілів у Харкові зросла. Тому ми просимо жителів міста максимально перебувати в укриттях і без необхідності не виходити на вулицю. Не створюйте черг, не збирайтеся великими групами людей, зараз це дуже небезпечно", - заявив Синегубов.