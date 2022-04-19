Окупанти знову обстріляли Харків: багато жертв серед мирного населення [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські окупанти вкотре обстріляли Харків – серед мирних жителів є жертви.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Рашисти продовжують обстрілювати житлові квартали Харкова, зокрема у Київському та Індустріальному районах міста. Вони використовують РСЗВ, які здатні бити з відривом від 35 до 40 кілометрів.
Внаслідок сьогоднішніх обстрілів 3 особи загинули, ще 16 отримали поранення. Під обстрілами опинилися Чугуївський та Дергачівський райони Харківської області.
"Інтенсивність обстрілів у Харкові зросла. Тому ми просимо жителів міста максимально перебувати в укриттях і без необхідності не виходити на вулицю. Не створюйте черг, не збирайтеся великими групами людей, зараз це дуже небезпечно", - заявив Синегубов.
по темі
Внаслідок обстрілу району Нових Будинків у Харкові, за попередніми даними, одна людина загинула, шестеро поранені
Російські війська продовжують безперервно обстрілювати спальні райони міста. Перебувати у сховищах варто увесь час, навіть попри відсутність повітряної тривоги
В неділю, 17 квітня, у Харкові в результаті ворожого обстрілу загинули щонайменше п'ятеро людей
17 квітня російські війська знову обстріляли центр Харкова
Українські військові на Харківському напрямку завдали потужні удари по противнику