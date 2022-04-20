Українці продовжують перемагати на Invictus Games [ Редагувати ]
У вівторок, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українці продовжують перемагати на Invictus Games!
Іван Лепеха виборов "бронзу" у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем. Андрій Бадарак додав до скарбнички України дві нагороди: "золото" у плаванні на спині на дистанції 50 метрів та "бронзу" у запливі на 50 метрів брасом.
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