Голова комітету Бундестагу Німеччини із зовнішньої політики Майкл Рот заявив, що Україна може отримати від Берліна важке озброєння. За його словами, раніше цього не планувалося.

"Я припускаю ,що (важке) озброєння тепер також може бути поставлено або закуплено Україною, що раніше не планувалося", - заявив Рот.

Крім того, він вважає, що "світ не стане безпечнішим і спокійнішим, якщо Німеччина буде стримуватися". На його думку, якщо росія здобуде перемогу в Україні, то виникне ризик подальших військових конфліктів у Молдові, Грузії чи Боснії і Герцеговині.