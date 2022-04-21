У Херсонській області російські окупанти хочуть прискорити проведення фейкового "референдуму" на тимчасово захопленій території, щоб оголосити про утворення там ще однієї "народної республіки". Про це свідчать дані Оперативного командування "Південь".

Зараз рашисти активізували підготовку до відповідних заходів.

Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня. Намагаючись прискорити "узаконення" окупаційної влади, як завжди нехтують всіма законами і нормами.

купанти вже заготовили сценарій з відомим результатом, "голосування" жителів окупованих районів Херсонської області рашисти призначили просто серед тижня, наступної середи.

В населених пунктах Миколаївської області, які межують з Херсонською, російські війська "змушують місцеве населення під погрозою зброєю фейковим голосуванням обирати собі нову місцеву "владу", лояльну до загарбників".