Окупанти знову обстріляли Миколаїв [ Редагувати ]
Окупаційні війська в черговий раз обстріляли Миколаїв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім під час відеозвернення.
Внаслідок чого одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення.
У нас сталися обстріли. Наслідки ми ліквідуємо. Одна людина з трьох, які були поранені, загинула на операційному столі, не врятували.
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