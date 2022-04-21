Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву Сергія Шойгу про нібито повністю захоплений російськими військами Маріуполь.

Глава держави підкреслив, що в обложеному місті знаходяться українські військові.

Про це сказав Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єрами Іспанії Педро Санчесом і Данії Метте Фредеріксен.

"Мені невідомо, що повідомляє росіянам міністр оборони рф. Я знаю, що більшість Маріуполя давно захопили, є частина нашого міста, де знаходяться (українські - ред.) військові. Поки вони там залишаються", - сказав Зеленський.