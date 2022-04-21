Зеленський спростував повне захоплення Маріуполя [ Редагувати ]
Джерело: Офис президента Украины
Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву Сергія Шойгу про нібито повністю захоплений російськими військами Маріуполь.
Глава держави підкреслив, що в обложеному місті знаходяться українські військові.
Про це сказав Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єрами Іспанії Педро Санчесом і Данії Метте Фредеріксен.
"Мені невідомо, що повідомляє росіянам міністр оборони рф. Я знаю, що більшість Маріуполя давно захопили, є частина нашого міста, де знаходяться (українські - ред.) військові. Поки вони там залишаються", - сказав Зеленський.
по темі
Президент України Володимир Зеленський, заявив, що наразі не може сказати, коли українська армія зможе розблокувати Маріуполь
У місті Маріуполь Донецької області під час повномасштабної російсько-української війни загинули десятки тисяч людей
Президент України Володимир Зеленський закликав Грецію допомогти реалізувати гуманітарну місію до Маріуполя
Президент України Володимир Зеленський визнає, що одною з найскладніших ситуацій наразі в Українні є питання Маріуполя
Відбуваються бої в районі трамвайного депо, що знаходться на значной відстані від території "Азовсталі"