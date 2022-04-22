Німецький канцлер Олаф Шольц впевнений, що ембарго на російський газ не покладе край війні проти України. На його думку, воно серйозно знизить економічні можливості Європи для її післявоєнного відновлення.

Про це повідомляє Spiegel.

"Я взагалі не бачу, щоб газове ембарго поклало край війні. Якби (президент росії, - ред.) Путін був відкритий для економічних аргументів, він би ніколи не почав цю божевільну війну", - зазначив Шольц.

За його словами, німецька влада хоче уникнути економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць і заводів, які більше ніколи не відкриються.

"Це мало б серйозні наслідки для нашої країни, для всієї Європи, а також серйозно вплинуло б на фінансування відновлення України. Ось чому я зобов'язаний сказати: ми не можемо цього допустити", - додав канцлер.