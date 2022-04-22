Глава Європейської ради Шарль Мішель зателефонував президенту росії володимиру путіну з приводу війни, яку Кремль розв'язав проти України. Мішель закликав очільника рф дозволити вихід людей з заблокованого Маріуполя.

"Провів розмову з президентом путіним. Наполегливо закликав його до негайного гуманітарного коридору з Маріуполя та інших оточених міст, тим більш напередодні Великодня", - розповів Мішель.

Глава Євроради також запевнив, що у телефонній розмові з очільником Кремля наголосив, що ЄС продовжує дотримуватися своєї позиції щодо підтримки України, санкційної політики проти рф, а також засудження російської агресії.

"Наша єдність, принципи та цінності непорушні", - резюмував він.