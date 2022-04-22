Глава Євроради терміново зателефонував путіну через Маріуполь [ Редагувати ]
Глава Європейської ради Шарль Мішель зателефонував президенту росії володимиру путіну з приводу війни, яку Кремль розв'язав проти України. Мішель закликав очільника рф дозволити вихід людей з заблокованого Маріуполя.
"Провів розмову з президентом путіним. Наполегливо закликав його до негайного гуманітарного коридору з Маріуполя та інших оточених міст, тим більш напередодні Великодня", - розповів Мішель.
Глава Євроради також запевнив, що у телефонній розмові з очільником Кремля наголосив, що ЄС продовжує дотримуватися своєї позиції щодо підтримки України, санкційної політики проти рф, а також засудження російської агресії.
"Наша єдність, принципи та цінності непорушні", - резюмував він.
по темі
Президент росії вчиняє з населенням окупованих українських міст те саме, що робив з чеченцями під час загарбницької війни
Австралія у відповідь на російську агресію проти України внесла до санкційних списків 147 росіян. Під санкції потрапили дочки президента росії володимира путіна Марія Воронцова та Катерина Тихонова
Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до росії із закликом поважати міжнародне гуманітарне право та припинити блокаду українского Маріуполя
У відомстві підкреслили, що українські військові продовжують утримувати позиції в місті
Міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук розповіла про сьогоднішню спробу евакуації з Маріуполя