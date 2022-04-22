У Каховці окупанти викрадають українців і катують електрошокерами - Денісова [ Редагувати ]
В окупованій Каховці Херсонської області російські військові викрадають українців. Потім їх відправляють в колишнє управління поліції, де б'ють і катують електрошокерами.
Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"У Каховці рашисти облаштували катівню в приміщенні поліції, де б'ють і піддають тортурам заручників електричним струмом", - написала в Facebook омбудсмен.
За її словами, російські військові затримують на вулицях міста не тільки українських активістів або учасників АТО/ООС, але чоловіків, які не мають відношення до військової служби і не брали участь у мітингах проти окупації.
Денісова додала, що для затримання окупанти використовують формальні приводи: нібито "порушення правопорядку" або "недотримання комендантської години".
Біля поліцейської дільниці постійно в черзі стоять родичі затриманих. Вони намагаються дізнатися про їх долю і передати їм харчові продукти і речі.
За словами очевидців, в будівлі колишньої поліції Каховки знаходиться більш як 10 мирних жителів. Деяких з них окупанти утримують кілька тижнів. Чоловіків б'ють і катують електрошокерами.
З особливою жорстокістю російські військові ставляться до українських силовиків, бійців територіальної оборони та учасників АТО/ООС.
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