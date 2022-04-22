Нідерланди відмовляться від російського газу до кінця року [ Редагувати ]
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Нідерланди планують припинити використання російського викопного палива до кінця року. Уряд витратить 623 млн євро на стимулювання компаній до заповнення великих газосховищ. Уряд заявив, що він зосереджений на енергозбереженні, більш екологічній політиці та імпорті більшої кількості енергії з інших країн.
"Таким чином, Нідерланди можуть повністю зберегти або замінити російську частку свого газу до кінця року", - йдеться в заяві уряду країни, яка, як і інші, скорочує російські поставки після вторгнення москви в Україну.
Близько 44% енергоспоживання в Нідерландах засноване на газі - це один з найвищих показників в Європі - але, згідно з урядовими оцінками, тільки близько 15% газу надходить з росії.
В рамках своїх зусиль з припинення залежності від росії Уряд заявив, що компенсує компаніям заповнення перед зимою газосховища в Бергермеєрі, одного з найбільших в Європі.
Вартість залучення компаній для заповнення об'єкта, що вміщає 4,1 млрд кубометрів газу, оцінюється приблизно в 623 млн євро.
Уряд також доручив Державній енергетичній компанії EBN втрутитися, щоб забезпечити заповнення об'єкта не менше ніж на 70%, якщо компанії не дадуть відповідь на фінансові стимули.
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