Франція надасть Україні артилерійські установки "Цезар" - Макрон [ Редагувати ]
Франція надасть Україні 155-мм самохідні артилерійські установки CAESAR і противотанкові ракетні комплекси "Мілан" для відбиття російської агресії. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон журналістам видання "Ouest-France".
Позавчора я говорив на цю тему з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Ми продовжуємо постачати Україні значні обсяги озброєння, від ракетного комплексу "Мілан" до артилерійських установок "Цезар"... Я думаю, ми маємо йти цим шляхом. Завжди з червоною лінією, яка полягає в тому, щоб не вступати у війну.
Макрон не уточнив, скільки саме одиниць техніки планується направити ЗСУ, та в які терміни буде організовано постачання.
Французький "Цезар" - вантажівка підвищеної прохідності, оснащена 155-мм гарматою, здатною з відмінною точністю вразити ціль на відстані 40 км. Це дуже мобільна машина, здатна розвивати швидкість до 50 км/год на будь-якій місцевості.
САУ "Цезар"
Головний опонент Макрона на президентських виборах у Франції Марін Ле Пен неодноразово висловлювалася про неефективність постачання зброї ЗСУ для врегулювання конфлікту.
Нагадаємо, що 21 квітня президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги для України вартістю $800 млн. Вона отримає 72 гаубиці калібру 155 мм і стільки ж тягачів для їх буксирування, 144 тис. артилерійських снарядів, 121 тактичний безпілотник Phoenix Ghost, а також польове обладнання та запчастини.
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