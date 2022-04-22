Франція надасть Україні 155-мм самохідні артилерійські установки CAESAR і противотанкові ракетні комплекси "Мілан" для відбиття російської агресії. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон журналістам видання "Ouest-France".

Позавчора я говорив на цю тему з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Ми продовжуємо постачати Україні значні обсяги озброєння, від ракетного комплексу "Мілан" до артилерійських установок "Цезар"... Я думаю, ми маємо йти цим шляхом. Завжди з червоною лінією, яка полягає в тому, щоб не вступати у війну.

Макрон не уточнив, скільки саме одиниць техніки планується направити ЗСУ, та в які терміни буде організовано постачання.

Французький "Цезар" - вантажівка підвищеної прохідності, оснащена 155-мм гарматою, здатною з відмінною точністю вразити ціль на відстані 40 км. Це дуже мобільна машина, здатна розвивати швидкість до 50 км/год на будь-якій місцевості.

САУ "Цезар"

Головний опонент Макрона на президентських виборах у Франції Марін Ле Пен неодноразово висловлювалася про неефективність постачання зброї ЗСУ для врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, що 21 квітня президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги для України вартістю $800 млн. Вона отримає 72 гаубиці калібру 155 мм і стільки ж тягачів для їх буксирування, 144 тис. артилерійських снарядів, 121 тактичний безпілотник Phoenix Ghost, а також польове обладнання та запчастини.