російські окупанти вдень 23 квітня завдали ракетного удару по Одесі. Відомо, що спалахнули пожежі і про потрапляння в житловий будинок.

Про це повідомляє Суспільне Одеса.

В Одесі пожежа, пошкоджено житловий будинок, повідомляє видання. Користувачі соцмереж повідомляють про пожежу в одному із житлових комплексів. На місці вже працюють екстрені служби. Даних про жертв і постраждалих поки що немає.

У місті чути вибухи. Відомо, що система протиповітряної оборони збила ворожу ракету.

Жителів Одеси закликають залишатися у укриттях. Також городян просять не знімати наслідки ворожого обстрілу і не викладати їх в інтернет.

Ракетний удар по Одесі підтвердили в оперативному командуванні "Південь". Там зазначили, що є влучення до об'єктів інфраструктури.