Польща передала Україні озброєння на суму 1,6 млрд долара [ Редагувати ]
Польща передала Україні озброєння на більше ніж млрд доларів. Це допоможе зберегти суверенітет країни та Європи.
Про це повідомляє у Twitter-акаунті прессекретаря польського уряду Петра Мюллера.
"Польща передала Україні військову техніку на суму близько 7 млрд злотих. Це понад 1,6 млрд доларів", - написав Мюллер.
Як відзначив прессекретар польського уряду, це допоможе зберегти український, польський і європейський суверенітет.
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