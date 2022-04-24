Вселенський Патріарх на Великодній службі закликав розблокувати гумкоридори до Маріуполя [ Редагувати ]
Вселенський Патріарх Варфоломій у своїй проповіді після святкового Великоднього богослужіння закликав розблокувати гуманітарні коридори в міста України, а також до здійснення евакуації громадян в оточеному військами рф Маріуполі.
Служба відбулася на території Вселенського Патріархату в Стамбулі, після якої Владика звернувся з проповіддю до християн і привітав з Великоднем, а також висловився про ситуацію в Україні зі словами підтримки.
Варфоломій закликав до негайного припинення війни рф проти нашої країни, яка підриває людську гідність і є провокаційним порушенням заповіді Господньої про любов до ближнього.
"Сьогодні вночі наші думки з мученицькою Україною і в усіх куточках землі, де панує насильство і порушення людської гідності…
Давайте попросимо Воскреслого Визволителя, що цей Великдень стане стимулом для відкриття гуманітарних коридорів, безпечних проїздів в дійсно безпечні райони для тисяч людей, оточених в Маріуполі, цивільних, поранених, літніх людей, жінок і великої кількості дітей.
Те ж стосується і всіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія", - сказав Вселенський Патріарх.
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