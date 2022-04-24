З початку повномасштабної війни в Україні загинули 213 дітей [ Редагувати ]
Жертвами війни росії проти України стали вже 213 дітей. Ще 389 неповнолітніх отримали поранення.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 122, Київській - 114, Харківській - 91, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15, а також у Києві - 16.
Крім того, через масові обстріли росією українських населених пунктів пошкоджено 1500 закладів освіти, з них 102 зруйновано повністю.
Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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У відомстві підкреслили, що цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій