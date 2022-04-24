Фото: постраждалі діти під час війни / Uniceff

Жертвами війни росії проти України стали вже 213 дітей. Ще 389 неповнолітніх отримали поранення.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 122, Київській - 114, Харківській - 91, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15, а також у Києві - 16.

Крім того, через масові обстріли росією українських населених пунктів пошкоджено 1500 закладів освіти, з них 102 зруйновано повністю.

Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.