Близько 21 800 військових і майже 180 літаків: Генштаб про втрати росії [ Редагувати ]
З початку вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 21 800 військових убитими. Число збитих українськими силами літаків наближається до 180.
Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 21800 осіб
- Танки - 873
- Бойові броньовані машини - 2238
- Артилерійські системи - 408
- РСЗВ - 147
- Засоби ППО - 69
- Літаки - 179
- Вертольоти - 154
- Автомобільна техніка - 1557
- Кораблі/катери - 8
- Цистерни з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 191
- Спеціальна техніка - 28
- Пускові установки ОТРК - 4
"Дані уточнюються", - зазначили в Генштабі.
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