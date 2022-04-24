Російські комік і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін різко розкритикував дії російської влади та висловив співчуття сім'ям загиблих у вчорашньому авіаударі по Одесі.

Один з небагатьох адекватних російських артистів привітав усіх зі святом Великодня і висловився з приводу того, як Росія, незважаючи на велике християнське свято, продовжує бомбардувати житлові будинки, внаслідок чого гинуть мирні люди.

У день святого свята Великодня, у день сходження Благодатного вогню - летять російські крилаті ракети до житлового будинку в Одесі. Гине сім'я, гине 3-місячна дитина. Як це все б'ється? Як це поясніть? Ви одночасно молитеся з Патріархом в Єрусалимі і одночасно ця сама влада посилає ракети.

Нагадаємо, що раніше Галкін заявив передасть гроші з концертів на допомогу біженцям в Україні.